Polisportiva Carrarese | primo successo stagionale in Serie B contro Follonica

© Sport.quotidiano.net - Polisportiva Carrarese: primo successo stagionale in Serie B contro Follonica Serie B, il primo successo stagionale della Polisportiva Carrarese che nell’anticipo della ottava di ritorno, tra le mura amiche batte il Follonica 39-30 (primo tempo 20-15) e vendica il 41-32 dell’andata. Finalmente con una panchina lunga, la squadra allenata da Gianpaolo Vezzoni assapora il gusto della vittoria che mancava dal campionato dello scorso anno. contro i maremmani (10 punti) i carraresi (-6 per penalizzazioni) provano a fare propria la partita fin dall’inizio, chiudono a +5 il primo tempo e anche nella ripresa non mollano, sospinti dalle reti di Mazzanti, Benmansour, Gini e Perfigli. Gli ospiti beneficiano di 8 rigori (di cui 5 realizzati) contro i 2 dei carraresi (1 solo realizzato) ma alla fine è ugualmente +9. Mancando una sola giornata al termine del campionato, comunque vada l’ultima partita (trasferta a Grosseto), i carraresi chiuderanno con il segno meno in classifica. 🔗 Arriva alla penultima giornata del campionato regionale diB, ildellache nell’anticipo della ottava di ritorno, tra le mura amiche batte il39-30 (tempo 20-15) e vendica il 41-32 dell’andata. Finalmente con una panchina lunga, la squadra allenata da Gianpaolo Vezzoni assapora il gusto della vittoria che mancava dal campionato dello scorso anno.i maremmani (10 punti) i carraresi (-6 per penalizzazioni) provano a fare propria la partita fin dall’inizio, chiudono a +5 iltempo e anche nella ripresa non mollano, sospinti dalle reti di Mazzanti, Benmansour, Gini e Perfigli. Gli ospiti beneficiano di 8 rigori (di cui 5 realizzati)i 2 dei carraresi (1 solo realizzato) ma alla fine è ugualmente +9. Mancando una sola giornata al termine del campionato, comunque vada l’ultima partita (trasferta a Grosseto), i carraresi chiuderanno con il segno meno in classifica. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Furia contro Gasperini, cosa è successo nel primo tempo di Atalanta-Inter - Il tecnico bergamasco finisce sotto accusa dopo il primo tempo contro l’Inter: ecco cosa è accaduto nei primi 45 minuti Grandi polemiche nel primo tempo di Atalanta-Inter per Gian Piero Gasperini. La Dea ha sofferto non poco nei primi 45 minuti e, dopo il 4-0 rifilato da Inzaghi all’andata, tutti si sono scagliati contro il tecnico dei bergamaschi. Su X in tanti hanno evidenziato l’incapacità di Gasperini di cambiare spartito tattico in base alla squadra affrontata. 🔗calciomercato.it

Thiago Motta a Rai: «Ecco cosa è successo tra primo e secondo tempo». Poi solleva il “problema” Stadium - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta a Rai: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della sfida vinta contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco che cosa ha detto Thiago Motta è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sfida tra Juventus ed Inter. Le parole del tecnico bianconero. VITTORIA – «E’ una gara con ambiente speciale, l’ho detto già alla vigilia che era una gara diversa, forse quella più vista in Serie A. 🔗juventusnews24.com

Polisportiva Carrarese non esce dal tunnel: al tappeto con il Prato - Continua il periodo nero della Polisportiva Carrarese che nell’anticipo infrasettimanale al palazzetto di Avenza (porte girevoli) contro il Prato subisce una delle sconfitte più pesanti della stagione con un 30-43 (primo tempo 17-23), nella partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di serie B di pallamano. Nel testa-coda che ha messo di fronte i lanieri, primi in classifica con 22 punti (12 partite, 11 vittorie, 1 sconfitta) e i carraresi, ultimi a -6 (12 sconfitte in altrettante gare e 6 punti di penalizzazione per assenza di squadre iscritte nei campionati ... 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Polisportiva Carrarese: primo successo stagionale in Serie B contro Follonica; Polisportiva Carrarese, sedicesima sconfitta consecutiva in Serie B regionale di pallamano; Polisportiva Carrarese sconfitta dall'Arezzo: 29-31 in Serie B di pallamano; Polisportiva Carrarese sconfitta dall'Arezzo: 29-31 in Serie B di pallamano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Polisportiva Carrarese: primo successo stagionale in Serie B contro Follonica - Arriva alla penultima giornata del campionato regionale di Serie B, il primo successo stagionale della Polisportiva Carrarese che nell’anticipo della ottava di ritorno, tra le mura amiche batte il ... 🔗msn.com

Polisportiva Carrarese, sedicesima sconfitta consecutiva in Serie B regionale di pallamano - La Polisportiva Carrarese perde 28-20 contro Medicea Poggio a Caiano, sedicesima sconfitta consecutiva in campionato. 🔗msn.com

Polisportiva Carrarese sconfitta dall'Arezzo: 29-31 in Serie B di pallamano - Sconfitta di misura per la Polisportiva Carrarese che nell’anticipo infrasettimanale ... si arrende all’Arezzo per 29-31 (primo tempo 17-15). Alla ricerca del primo successo stagionale, la squadra ... 🔗sport.quotidiano.net