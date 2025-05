© Lanazione.it - Podcast su Sant'Anna di Stazzema candidato a Italian awards

di(Lucca), 3 maggio 2025 - Il'Cenere - Le voci dell'eccidio didi' ha ricevuto la candidatura per gli, premio dedicato ai migliorii. Il lavoro, curato dall'agenzia Capo Verso, è uscito lo scorso agosto in occasione dell'80o anniversario dell'eccidio nazista didel 12 agosto 1944, in cui furono uccisi 560 civili, anziani e bambini compresi.Ilraccoglie le voci dei superstiti e di alcune figure chiave del processo, come Marco De Paolis, oggi capo della procura generale militare presso la Corte militare di appello - e lo storico Paolo Pezzino. Ilè su sette puntate. 'Cenere' a neanche una settimana dalla sua uscita è stato tra i 100più ascoltati su Spotify. “Il dolore per una delle pagine più brutali e disumane della storia recente – disse il presidente della Regione Eugenio Giani nel giorno della presentazione - continua ad essere vivo. 🔗 Lanazione.it