Pneumatici fuori uso prospettive e criticità del sistema di gestione convegno alla Camera

ROMA – Mercoledì 7 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Pneumatici fuori uso, prospettive e criticità del sistema di gestione". Interviene, nell'occasione, anche il vice presidente della Camera, Sergio Costa. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.

Pneumatici fuori uso. Cna: "Officine sommerse. Non sanno come smaltirli" - La Cna di Forlì-Cesena lancia un allarme sull’emergenza pneumatici fuori uso e servizi di raccolta inefficaci. La situazione è infatti critica per le officine provinciali a causa dell’accumulo di gomme fuori uso, un fenomeno che mette in serio pericolo sia l’ambiente che la sicurezza. "Le nostre officine sono letteralmente sommerse da pneumatici obsoleti – afferma Marco Boscherini, responsabile Cna servizi alla comunità – a causa di una gestione della raccolta ormai inadeguata e inefficace. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ecopneus raccoglie oltre 168.000 tonnellate di pneumatici fuori uso nel 2024 - Oltre 168.000 tonnellate di pneumatici fuori uso sono state raccolte su tutto il territorio nazionale nel 2024 dalla società senza scopo di lucro Ecopneus. Una quantità che, se disposta in fila, coprirebbe la lunghezza di circa 840.000 campi da basket 3x3 o l'equivalente di 252.000 piscine olimpioniche. Lo rende noto Ecopneus. Più di 45.000 le richieste di prelievo esaudite presso gli oltre 18.500 punti di rigenerazione serviti in tutta Italia. 🔗quotidiano.net

Ecopneus: In Campania raccolte oltre 13.800 tonnellate di pneumatici fuori uso nel 2024 - Complessivamente Ecopneus ha raccolto e avviato al riciclo l’equivalente in peso di circa 1.528.000 pneumatici da autovettura e soddisfatto 3.739 richieste di prelievo presso i punti di raccolta serviti nella regione In Campania, il sistema di raccolta e riciclo degli PFU-Pneumatici Fuori Uso gestito da Ecopneus, la società senza finalità di lucro principale operatore della gestione dei PFU in Italia, ha raccolto e avviato al riciclo 13. 🔗puntomagazine.it

PFU: tavolo di confronto in Camera dei Deputati - Mercoledì 7 maggio, su iniziativa dell’on. Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati, si svolgerà a Roma un incontro dal ... 🔗pneusnews.it

Pneumatici fuori uso, la seconda vita della gomma riciclata tra economia circolare e nuovi impieghi - Una prospettiva a favore anche della filiera ... vengono raccolte e riciclate circa 30mila tonnellate di pneumatici fuori uso. Ekobaze è uno dei principali operatori del settore: l’azienda ... 🔗ilsole24ore.com

Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l’intervento del Ministero - Arezzo, 30 aprile 2025 – Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l’intervento del Ministero “Un meccanismo che non funziona, siamo in difficoltà”, commenta Claudia Lunghini, ... 🔗lanazione.it