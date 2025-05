Playoff storici | Vis Stellone pronta alla sfida contro il Pontedera

Playoff storici: Vis Stellone pronta alla sfida contro il Pontedera sfida Playoff di domani alle 20 dovrà essere vissuta dal popolo biancorosso come una festa, questa era stata la richiesta del tecnico della Vis Stellone. Accontentato: fino a ieri sera (abbonamenti non validi) sono stati venduti circa 1900 biglietti su 2600 disponibili per i pesaresi (45 ospiti). Rimangono circa 400 Prato, 300 tribuna e pochissime laterali, in vendita da oggi anche allo stadio.Il Pontedera (terza volta consecutiva ai Playoff, quarta nelle ultime cinque edizioni) ha chiuso la stagione in crescendo. Ventinove sono infatti i punti raccolti dai toscani nel girone di ritorno, dieci nelle ultime cinque gare. Due sono state invece le principali chiavi di volta che hanno portato il Pontedera a passare dalla zona playout a quella Playoff: il cambio modulo di fine novembre e il mercato di gennaio.

Derby Vis-Rimini: Stellone punta ai playoff nonostante i torti arbitrali - Un derby alle spalle, con un carico aggiuntivo di torti; un altro in arrivo, con la speranza di riprendere la corsa senza guastarsi ulteriormente il fegato. I tre rigori negati ad Ascoli Stellone li ha visti in diretta (dalla tribuna) e in video (a più riprese). "Meno male che ero squalificato – dice – altrimenti avrei preso altre 4 o 5 giornate. E mi vien da sorridere a certe interviste in cui si dice che avrebbe meritato l’Ascoli. 🔗sport.quotidiano.net

Vis Pesaro in crisi: Stellone ammette i problemi prima dei playoff - Da squadra rivelazione a flop di fine stagione. Cosa sta succedendo alla Vis? Se lo chiedono in tanti, e la sconfitta del Porta Elisa non fa che accrescere gli interrogativi. Tanto da suscitare inevitabili dietrologie fra i tifosi. Curiosamente, la Lucchese che un anno fa aveva certificato la fine della gestione Banchieri col blitz al Benelli, stavolta ha segnato il punto più basso della gestione Stellone. 🔗sport.quotidiano.net

Vis, mister Stellone indica la via per Pescara: "Coraggio e niente ansia da gol sotto porta" - La Vis in campo all’Adriatico, Stellone in tribuna con 4 giornate sul groppone dopo che Lovison si è tanto offeso per quella "sveglia!". Il tecnico vissino si limita a una considerazione: "In tutta la mia carriera di giocatore e allenatore avrò messo insieme 10 giornate; qui sono già a 8. Le cose sono due: o sono diventato tremendo, o c’è qualcosa di scorretto". Stop: "Degli arbitri non parliamo più, visto che non è servito a niente". 🔗sport.quotidiano.net

