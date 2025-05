Playoff Serie C | Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali

© Sport.quotidiano.net - Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali Playoff di Serie C (girone G) che hanno preso il via la scorsa settimana, con qualche sorpresa dalle reginette bolognesi che stanno giocando per un posto nella Serie B Interregionale: su tutte il 2-0 della Francesco Francia di coach Andrea Mondini, capace di ribaltare il fattore campo contro l’Lg Competition e di ottenere il pass per le semifinali (59-72 e 70-60 i due risultati).Ma entriamo nei dettagli del tabellone. Tutto agevole per le due protagoniste della regular season, vale a dire la capolista Cmo Ozzano e l’inseguitrice Virtus Medicina. Per gli ozzanesi, tra i favoriti alla vittoria finale e reduci da una regular season da 22-4 di bilancio (oltre al titolo di miglior attacco con 86,3 di media e quarta miglior difesa con 69,6 di media), un percorso netto ai danni del Cvd Casalecchio del presidente Casanova, alla prima storica partecipazione ai Playoff di categoria: contro i casalecchiesi sono arrivati l’88-73 in gara-uno e il 67-85 in gara-due. 🔗 Già tre responsi su 4 arrivano daidiC (girone G) che hanno preso il via la scorsa settimana, con qualche sorpresa dreginette bolognesi che stanno giocando per un posto nellaB Interregionale: su tutte il 2-0 delladi coach Andrea Mondini, capace di ribaltare il fattore campo contro l’Lg Competition e di ottenere il pass per le(59-72 e 70-60 i due risultati).Ma entriamo nei dettagli del tabellone. Tutto agevole per le due protagoniste della regular season, vale a dire la capolista Cmoe l’inseguitrice Virtus Medicina. Per gli ozzanesi, tra i favoriti alla vittoria finale e reduci da una regular season da 22-4 di bilancio (oltre al titolo di miglior attacco con 86,3 di media e quarta miglior difesa con 69,6 di media), un percorso netto ai danni del Cvd Casalecchio del presidente Casanova, alla prima storica partecipazione aidi categoria: contro i casalecchiesi sono arrivati l’88-73 in gara-uno e il 67-85 in gara-due. 🔗 Sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Serie C, la possibile data per il recupero delle gare rinviate per la morte di Papa Francesco: come cambia il calendario per i playoff - La morte di Papa Francesco ha sconvolto il mondo del calcio e anche la Lega Pro, così come tutti gli altri campionati calcistici d`Italia ha... 🔗calciomercato.com

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Morte Papa Francesco, la Lega di Serie A rinvia le gare di oggi:il comunicato - A seguito della morte di Papa Francesco, di fatto, la Lega di Serie A ha annunciato il rinvio delle partite di oggi. La mattinata di oggi è stata contraddistina dal’annuncio della morte di Papa Francesco. A seguito di quesa notizia, di fatto, la Lega di Serie A ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle gare programmare oggi. Ecco le partite rinviate: Serie A ENILIVE: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma Juventus. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali; Trento Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta; Gubbio-Milan Futuro: sfida decisiva in Serie C dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco; Serie C, la possibile data per il recupero delle gare rinviate per la morte di Papa Francesco: come cambia il calendario per i playoff. 🔗Cosa riportano altre fonti

Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali - Già tre responsi su 4 arrivano dai playoff di serie C (girone G) che hanno preso il via la scorsa settimana, con qualche sorpresa dalle reginette bolognesi che stanno giocando per un posto nella serie ... 🔗msn.com

Playoff Serie C 2025, il calendario e le partite del 1° turno preliminare - Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Da domenica 4 m ... 🔗sport.sky.it

Playoff Serie C 2024/2025, ecco chi è già qualificato e chi lotterà fino all’ultimo - Anche se il Girone B dovrà ancora recuperare le gare del 37° turno di campionato, rinviate a seguito della morte di Papa Francesco, il quadro. 🔗tuttomercatoweb.com