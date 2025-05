Playoff Auteri traccia la strada | Il Benevento non penserà al doppio risultato

© Anteprima24.it - Playoff, Auteri traccia la strada: "Il Benevento non penserà al doppio risultato" Benevento ospiterà al "Ciro Vigorito" la Juventus Next Gen nel primo turno dei Playoff. Alla Strega, forte della migliore posizione in classifica al termine della regular season, basterà non perdere al termine dei minuti regolamentari per accedere al secondo turno. A presentare il match mister Auteri:SCELTE – "Manconi durante la settimana ha avuto un piccolo problema alla schiena ma è disponibile mentre Pinato è stato tenuto in maniera precauzionale a riposo per un ematoma. Anche per Tosca un fastidio ma non c'è nessuna lesione. Nunziante ha svolto un po' di lavoro differenziato perché da quando ha fatto l'intervento al menisco ogni tanto ha qualche fastidio al ginocchio (LEGGI QUI I CONVOCATI)".TESTA LIBERA – "La Juve ha la mente leggera? Meglio avere le pressioni e la mente leggera ugualmente, vuol dire avere l'atteggiamento giusto.

