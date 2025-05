Play-in A2 | Carpegna Prosciutto Pesaro sfida Reale Mutua Torino al Palafiera

Palafiera, con palla a due alle 19, la seconda gara del primo turno Play-in di A2 fra Carpegna Prosciutto Pesaro e Reale Mutua Torino. La prima sfida dei nuovi Play-in (all'esordio nella formula del campionato di A2) è stata disputata regolarmente giovedì e ha visto il successo della Valtur Brindisi, arrivata 13ª alla fine della stagione regolare, che ha espugnato Avellino (che aveva chiuso decima) 67-82 e che domani alle 18 sarà attesa dalla sfida a Verona contro la Tezenis, nona alla fine della stagione regolare. La vincente affronterà Rimini nella serie dei quarti di finale Playoff.Il Play-in fra Pesaro (che ha chiuso undicesima) e Torino (dodicesima) ha avuto una gestazione molto complicata. Causa indisponibilità della Vitrifrigo Arena di Pesaro inizialmente la partita era stata programmata per giovedì 1° maggio al palasport di Cento.

Basket, serie A2 | Carpegna Prosciutto Pesaro-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Sono ridotte a un lumicino le speranze di una salvezza diretta per la Bi.Emme Service Libertas Livorno che alle 18 di questa domenica 30 marzo sarà di scena sul difficilissimo campo della Carpegna Pesaro. I marchigiani hanno vinto 11 delle ultime... 🔗livornotoday.it

Carpegna Prosciutto sfida Cremona per un posto nei playoff di Lega A2 - Una trasferta delicata sul parquet di Cremona per la Carpegna Prosciutto, che domani cerca i due punti per riuscire ad entrare fra le elette dei playoff, riservati alle prime sette senza passare dai play-in che, essendo la novità dell’anno, sono un’incognita. Con Bucarelli ormai pienamente recuperato e Parrillo che negli ultimi due-tre giorni ha fatto registrare piccoli progressi, la squadra biancorossa ha trascorso giorni sereni dopo la vittoria su Livorno. 🔗sport.quotidiano.net

Ferraroni supera Carpegna Prosciutto all'overtime: Pesaro cade a Cremona - Ferraroni 91 Carpegna Prosciutto 89 dts FERRARONI : Zampogna ne, Washington 25, Polanco 15, La Torre, Barbante 13, Morgillo 6, Tortù 3, Massone 15, Bertetti 8, Giombini 6. All. Bechi. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Cornis ne, Petrovic, Maretto 9, Imbrò 12, De Laurentiis 13, King 13, Bucarelli 5, Lombardi 5, Zanotti 6, Ahmad 26. All. Leka. Arbitri: Barbiero, Lupelli e Praticò. Parziali: 17-30, 37-45, 64-62, 79-79. 🔗ilrestodelcarlino.it

