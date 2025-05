Play in a Verona altra trasferta tosta | Aggressivi e intensi sarà ancora più dura

© Brindisireport.it - Play in, a Verona altra trasferta tosta: "Aggressivi e intensi, sarà ancora più dura" trasferta consecutiva a meno di 72 ore di distanza. Si parte alla volta di Verona, un lungo viaggio con un solo obiettivo: vincere nuovamente in trasferta e staccare il pass per i. 🔗 BRINDISI - Dopo aver espugnato il PalaDelMauro di Avellino, la Valtur Brindisi si prepara ad affrontare la secondaconsecutiva a meno di 72 ore di distanza. Si parte alla volta di, un lungo viaggio con un solo obiettivo: vincere nuovamente ine staccare il pass per i. 🔗 Brindisireport.it

Se ne parla anche su altri siti

L’Angelini Cesena ci crede: sabato la trasferta vicentina per sognare i play-off - Sfida ad alta tensione per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che sabato pomeriggio 5 aprile sarà impegnata nella trasferta cruciale a Vicenza, fischio d’inizio alle ore 18. Si tratta di un match che vale tantissimo in chiave play off: le squadre sono appaiate a quota 44 punti in classifica, ma... 🔗cesenatoday.it

L’Angelini Cesena riparte da Castelfranco Veneto: domenica una trasferta decisiva in chiave play-off - Dopo la sosta per le festività pasquali, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta a tornare in campo per il rush finale della regular season: domenica 27 aprile Cesena sarà impegnata nella delicata trasferta a Castelfranco Veneto contro Giorgione Pallavolo, fischio d’inizio alle ore 17.30... 🔗cesenatoday.it

Basket B nazionale / Fabriano e Jesi: da conquistare in trasferta i punti per un miglior piazzamento play in - I cartai saranno ospiti della Gema Montecatini (Pistoia lunedì 14 aprile ore 21), mentre i leoncelli viaggeranno alla volta di Caserta (domenica 13 aprile ore 18) VALLESINA, 11 aprile 2025 – Tre turni alla conclusione e punti che valgono tantissimo sia per Jesi che per Fabriano. Punti play in e punti per la conquista della miglior posizione possibile che vale lo spareggio in casa e l’accesso, in caso di vittoria, ai play off. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Play in, a Verona altra trasferta tosta: Aggressivi e intensi, sarà ancora più dura; Play off per il quinto posto, per il Cisterna Volley sfida insidiosa a Verona; Play off quinto posto: pesante sconfitta per il Cisterna Volley nella trasferta a Verona; Play off 5° posto: Cisterna anticipa a domani sera la trasferta di Verona. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Play in, a Verona altra trasferta tosa: "Aggressivi e intensi, sarà ancora più dura" - Le dichiarazioni di Calzavara, alla viglia della gara in programma domani (domenica 4 maggio, palla a due alle ore 18) sul parquet della Tezenis Verona ... 🔗brindisireport.it

Play off quinto posto: pesante sconfitta per il Cisterna Volley nella trasferta a Verona - Sconfitta in tre set per il Cisterna Volley in trasferta contro Rana Verona nella seconda gara dei play off per il quinto posto. La formazione scaligera è riuscita a fare la differenza nei ... 🔗today.it

Play Off 5° Posto: Verona batte Modena e conquista la semifinale - Nel quarto turno successi pesanti anche per Milano, in casa di Grottazzolina, e di Cisterna, al tie break su Padova. Nell'ultima giornat saranno defitine le altre due qualificate alle Semifinali ... 🔗corrieredellosport.it