Plastic Free oltre 1000 studenti volontari per la raccolta sulla spiaggia

© Casertanews.it - Plastic Free, oltre 1000 studenti volontari per la raccolta sulla spiaggia studenti e volontari si ritroverà per partecipare a un grande evento. 🔗 Venerdì 9 maggio, dalle 9,30, il litorale di Castel Volturno, nei pressi della foce dei Regi Lagni, sarà protagonista di una straordinaria giornata di impegno ambientale e cittadinanza attiva.Un’onda blu di mille persone trasi ritroverà per partecipare a un grande evento. 🔗 Casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata della Terra 2025: il 26 e 27 aprile oltre 200 appuntamenti per ripulire l'Italia insieme ai ragazzi di Plastic Free. Partecipate? - La onlus Plastic Free organizza, in occasione della Giornata della Terra, 200 pulizie ambientali in Italia e nel mondo il rpossimo weekend 🔗vanityfair.it

Lazio, rimossi oltre 7mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025 - Roma, 1 maggio 2025 – Un’onda blu di oltre 10mila volontari ha attraversato l’Italia in occasione della 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Nonostante le minacce di maltempo e alcuni rinvii legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, Plastic Free Onlus è riuscita a realizzare ben 208 appuntamenti, portando concretamente avanti il suo impegno nella tutela ambientale. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Plastic Free-Comune, si rinnova l'intesa: in un anno raccolti oltre 3mila chili di rifiuti - Ferrara rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale rinnovando per altri due anni la cooperazione con Plastic Free, associazione con cui il Comune collabora già da diversi anni per ridurre l'inquinamento da plastica e sensibilizzare la cittadinanza. Iscriviti al canale WhatsApp di... 🔗ferraratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, rimossi oltre 7mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025 - Oltre 750 i volontari che hanno preso parte ai 17 appuntamenti coordinati dal referente regionale Lorenzo Paris. 🔗ilfaroonline.it

In Sardegna rimossi oltre 10mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free - Un’onda blu di oltre 10mila volontari ha attraversato l’Italia in occasione della 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. 🔗cagliaripad.it

Weekend nazionale di Plastic Free: raccolti a Biella oltre 130 chili di rifiuti - Complessivamente, in Piemonte ne sono stati rimossi circa 6 tonnellate. L'evento organizzato in occasione della Giornata della Terra 2025. 🔗primabiella.it