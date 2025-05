Più social meno ufficio | il lavoro dei sogni della Gen Alpha è online

© Lettera43.it - Più social, meno ufficio: il lavoro dei sogni della Gen Alpha è online social oppure uno streamer a tempo pieno. È quanto emerge dal nuovo rapporto della piattaforma di social commerce Whop. Un sondaggio su un campione di circa 900 giovani americani di età compresa fra 12 e 15 anni conferma l’inevitabile impatto di Internet su sogni e aspirazioni. La Gen Alpha (dalla classe 2010 in poi), nata e cresciuta nell’era digitale, preferisce insomma Mr. Beast a Neil Armstrong, Charli D’Amelio a Serena Williams e Addison Rae a Marilyn Monroe.Charli D’Amelio in uno scatto su Instagram.LEGGI ANCHE: SkinnyTok, la pericolosa tendenza social della Gen Z per dimagrire in poco tempoLa Gen Alpha e i social: quasi uno su due monetizza la propria attivitàPiù di un adolescente su due sogna di sfondare nell’imprenditoria digitale. 🔗 Dimenticate l’astronauta, il calciatore oppure la star del cinema. Gli adolescenti di oggi sognano di diventare un creator suioppure uno streamer a tempo pieno. È quanto emerge dal nuovo rapportopiattaforma dicommerce Whop. Un sondaggio su un campione di circa 900 giovani americani di età compresa fra 12 e 15 anni conferma l’inevitabile impatto di Internet sue aspirazioni. La Gen(dalla classe 2010 in poi), nata e cresciuta nell’era digitale, preferisce insomma Mr. Beast a Neil Armstrong, Charli D’Amelio a Serena Williams e Addison Rae a Marilyn Monroe.Charli D’Amelio in uno scatto su Instagram.LEGGI ANCHE: SkinnyTok, la pericolosa tendenzaGen Z per dimagrire in poco tempoLa Gene i: quasi uno su due monetizza la propria attivitàPiù di un adolescente su due sogna di sfondare nell’imprenditoria digitale. 🔗 Lettera43.it

