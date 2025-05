Più di 70 esperti da tutta Europa per il recupero del relitto del Bayesian

AGI - È arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la Hebo Lift 10, la gru galleggiante che servirà per il recupero del relitto del SY Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello, in provincia di Palermo. Si tratta di una unità di sollevamento pesante da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d'Europa. Si occuperà del recupero del relitto assieme alla chiatta da lavoro Hebo lift 2, giunta due giorni fa al porto di Termini Imerese, è attesa nel pomeriggio a Porticello: questa è una struttura galleggiante multiuso, con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, salpata da Ortona, con un equipaggio di base e accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano. Hebo Lift 2 inizierà i lavori preparatori a partire da una ispezione del superyacht del miliardario Mike Lynch e un'analisi del fondale e dell'ambiente circostante, attraverso l'utilizzo di un "ROV" radiocomandato.

Bayesian, al via le operazioni per il recupero. A termini la super gru e 70 esperti da tutta Europa - Roma, 3 maggio 2025 – Al via le operazioni di recupero del super yacht Bayesian, naufragato lo scorso 19 agosto al largo di Porticello, in provincia di Palermo. Come da cronoprogramma, è arrivata stamani al porto di Termini Imerese, la gru galleggiante Hebo Lift 10 che servirà al sollevamento del relitto. Nel naufragio morirono sette persone, tra cui il miliardario Mike Lynch. Hebo Lift 10, la gru galleggiante da 5. 🔗quotidiano.net

