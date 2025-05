Più bella più in forma più sicura di te

© Trevisotoday.it - Più bella, più in forma, più sicura di te formazione prima dell’estate? Questo incontro esclusivo ti aiuterà a scoprire la tua Body Shape e il metodo di allenamento più adatto a te! L’evento sarà un’occasione per approfondire le migliori strategie di workout su misura per ogni tipo di corpo, senza svolgere attività. 🔗 Sei pronta per una traszione prima dell’estate? Questo incontro esclusivo ti aiuterà a scoprire la tua Body Shape e il metodo di allenamento più adatto a te! L’evento sarà un’occasione per approfondire le migliori strategie di workout su misura per ogni tipo di corpo, senza svolgere attività. 🔗 Trevisotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Giuseppe Rossi: «Mi voleva Guardiola al Barcellona con Messi e Villa: il 4-2 contro la Juve la mezzora più bella della mia vita» - Giuseppe Rossi si racconta in una lunga intervista: «Sento la stima di tanti calciatori e questo mi fa piacere, gli infortuni ti tolgono tutto» Giuseppe Rossi, dopo aver dato l’addio al calcio giocato con una partita al Franchi lo scorso 22 marzo, ha rilasciato una lunga intervista a Radio TV Serie A. Di seguito le […] 🔗calcionews24.com

Il Pisa e lo Spezia affrontano le squadre al top in questo momento: Juve Stabia e Catanzaro. Le più in forma del campionato - Mai come in questi giorni che separano la formazione nerazzurra dalla sfida di sabato pomeriggio è d’attualità l’inflazionato adagio: "Affrontiamo una gara alla volta". La mente della tifoseria è libera di proiettarsi al doppio confronto esterno che attende Marin e soci nei primi nove giorni di marzo, ma all’interno delle mura dello spogliatoio siamo certi che nessuno abbia osato dare la precedenza agli incroci con Sassuolo e Spezia rispetto all’impegno interno con la Juve Stabia. 🔗sport.quotidiano.net

Mandorlo in fiore, anche gli emigranti tornano per rivedere la festa più bella della città - Una splendida giornata di sole ad Agrigento per la prima sfilata del mandorlo in Fiore che ha attratto in città migliaia di visitatori. Una cinquantina complessivamente sono stati i gruppi che da piazza Pirandello si sono mossi fino al viale della Vittoria accompagnati da un lungo serpentone di... 🔗agrigentonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Demi Moore (a 62 anni) è la donna più bella del mondo: «Mi torturavo e facevo cose folli per rimanere in forma; Demi Moore (a 62 anni) è la donna più bella del mondo: «Mi torturavo e facevo cose folli per rimanere in forma». Il parto e Bruce Willis; Switch 2: questa telecamera è più bella di quella ufficiale; Questo appartamento parigino di 220 m2 è la casa più bella, elegante e originale che vedrete oggi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media