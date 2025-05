Più assistenza sociale con l’accordo siglato da Epaca Coldiretti e Avis provinciale

© Ravennatoday.it - Più assistenza sociale con l’accordo siglato da Epaca Coldiretti e Avis provinciale Epaca Ravenna e Avis provinciale Ravenna in ambito sociale con l’obiettivo di favorire il reciproco scambio di conoscenze e servizi promuovendo tra i cittadini donatori l’accesso alle prestazioni assistenziali, a partire dalla tutela previdenziale e, al contempo. 🔗 Siglata la convenzione traRavenna eRavenna in ambitocon l’obiettivo di favorire il reciproco scambio di conoscenze e servizi promuovendo tra i cittadini donatori l’accesso alle prestazioni assistenziali, a partire dalla tutela previdenziale e, al contempo. 🔗 Ravennatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inclusione sociale e assistenza ai più deboli, nasce l'hub col progetto da 6 milioni - Il progetto del Comune di Caserta, che prevede la realizzazione di un “Innovation Social Hub”, un vero e proprio hub del Sociale, in Via Graefer, con un investimento da 6 milioni di euro, è stato ammesso a finanziamento. A comunicarlo, attraverso una nota, è stata la Presidenza del Consiglio dei... 🔗casertanews.it

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardo Avanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗juventusnews24.com

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso: firmato accordo sindacale in Regione - Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

Più assistenza sociale con l’accordo siglato da Epaca Coldiretti e Avis provinciale; Veterinaria sociale potenziata: rinnovato l’accordo tra Regione Piemonte e LAV; La Lega veneta propone l'assessorato agli anziani, il segretario Stefani: «È una proposta che arriva dai nostr; Tortolì, accordo di programma tra Asl Ogliastra e Plus: più assistenza sul territorio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online