Pitone albino a Monterotondo Marittimo? Falsa segnalazione Cosa è successo

Falsa segnalazione di Pitone albino". E' finita così, nel giro di qualche ora, la vicenda del ''Pitone albino'' a Monterotondo Marittimo, provincia di Grosseto. Con un post social su Facebook del Comune di Monterotondo Marittimo veniva evidenziato l'avvistamento da parte dello stesso Comune del rettile e veniva lanciato l'allarme. Dopo circa quattro ore è arrivata una nota dall'Amministrazione comunale un comunicato in cui viene spiegato quanto successo segnalando come "infondata" la segnalazione.Nella giornata di oggi un cittadino residente a Monterotondo Marittimo ha contattato i carabinieri per segnalare l'avvistamento di un presunto Pitone albino nel territorio comunale. A seguito della segnalazione, i carabinieri si sono prontamente attivati e hanno richiesto la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per supportare le ricerche dell'animale, trattandosi di una specie esotica potenzialmente pericolosa, sebbene non velenosa. 🔗 Grosseto, 3 maggio 2025 – "di". E' finita così, nel giro di qualche ora, la vicenda del '''' a, provincia di Grosseto. Con un post social su Facebook del Comune diveniva evidenziato l'avvistamento da parte dello stesso Comune del rettile e veniva lanciato l'allarme. Dopo circa quattro ore è arrivata una nota dall'Amministrazione comunale un comunicato in cui viene spiegato quantosegnalando come "infondata" la.Nella giornata di oggi un cittadino residente aha contattato i carabinieri per segnalare l'avvistamento di un presuntonel territorio comunale. A seguito della, i carabinieri si sono prontamente attivati e hanno richiesto la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per supportare le ricerche dell'animale, trattandosi di una specie esotica potenzialmente pericolosa, sebbene non velenosa. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Un pitone si aggira per le campagne a Monterotondo Marittimo, avviso comunale - Monterotondo Marittimo, 3 maggio 2025 – Non è un animale velenoso. Ma certo, trovarsi di fronte a un pitone anche di discrete dimensioni non è comunque il massimo. Un serpente del genere si aggira per le campagne di Monterotondo Marittimo. Lo informa il Comune, che ha anche diffuso una fotografia dopo delle segnalazioni che sono arrivate all’amministrazione. E proprio per cercare di catturare il serpente è stato diffuso l’avviso attraverso i social network. 🔗lanazione.it

E dal giardino di casa spunta un esemplare di pitone albino - CITERNA – "Aiuto c’è un serpente nel mio giardino". Questa la richiesta di soccorso con la chiamata ai Vigili del fuoco. Ma quando la squadra del distaccamento rifernate raggiunge l’abitazione per catturare il rettile si trova di fronte un rarissimo pitone albino. E’ accaduto ieri a Pistrino e al momento sono ignote le cause che hanno condotto un serpente di questo tipo nel giardino di un’abitazione privata del comune di Citerna. 🔗lanazione.it

Città di Castello. Pitone albino trovato in un giardino: intervento dei Vigili del Fuoco - I Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti in località Pistrino per catturare un pitone albino che si trovava all’interno di un giardino privato. Il rettile, recuperato in sicurezza, sarà affidato ai Carabinieri Forestali per le opportune verifiche e la gestione del caso. 🔗laprimapagina.it

