Piscina Manara passo importante Corsa all’apertura estiva Pronti fondi da oltre 60mila euro

Si avvicina l'estate, l'obiettivo è garantire l'apertura estiva dell'impianto natatorio Manara, i cui problemi, ereditati dalla disatrosa gestione della società Forus, con cui l'amministrazione comunale risolse lo scorso anno in anticipo il contratto, non sono ancora del tutto risolti. Nei giorni scorsi un segnale dalla giunta: su proposta dell'assessore allo Sport, Luca Folegani, è stato approvato come atto di indirizzo, per garantire la riapertura dell'impianto natatorio di via Manara per il periodo estivo, l'erogazione alla società concessionaria dell'impianto - Acqua13 ssd rl - della somma pari a 60.885,93 euro a titolo di riequilibrio economico-finanziario relativamente alla stagione estiva dell'anno 2024. Si tratta del 75% della perdita registrata dal concessionario l'estate scorsa.

