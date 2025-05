Pisa sogno Serie A | i nerazzurri ci riprovano città in fibrillazione I maxischermi

Pisa, 3 maggio 2025 – Un'altra giornata di fibrillazione per Pisa. Domenica 4 maggio c'è ancora l'appuntamento con la storia. Manca un punto in classifica per conquistare la Serie A, che manca da oltre trent'anni all'ombra della Torre Pendente.Dopo che il primo maggio, nella sfida in casa con il Frosinone, i nerazzurri non sono riusciti a raggiungere il sogno per la contemporanea vittoria dello Spezia, adesso basta un punto, indipendentemente dal risultato dei liguri, per conquistare la massima Serie calcistica.E la città è comprensibilmente in ebollizione. Centinaia i sostenitori che raggiungeranno la Puglia e il San Nicola per la sfida in trasferta contro il Bari. Ma vista la lontananza e i problemi logistici, le autorità locali hanno consentito l'apertura dello stadio, dove sono stati sistemati una Serie di maxischermi.

