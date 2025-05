Pisa sente aria di promozione | sei maxischermi allestiti all’Arena Garibaldi

Pisa – Grande attesa in casa Pisa. Domani (4 maggio) a Bari potrebbe infatti arrivare il punto che manca per la matematica promozione. In vista dei possibili festeggiamenti si è mosso anche il Comune.Saranno 5 i maxischermi che l'amministrazione Ccmunale installerà all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi Pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma alle 15 allo stadio San Nicola.Si tratta di 5 ledwall di 4 metri per 2,50 metri: 3 schermi saranno posizionati di fronte alla Curva Nord, e 2 schermi di fronte alla gradinata. Dalla tribuna, invece, si potrà vedere il match dal maxischermo dello stadio. Tutto lo stadio sarà aperto per l'occasione, a eccezione del settore ospiti, così come stabilito durante le riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si sono svolte nelle ultime ore in prefettura.

