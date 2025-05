Pippo Inzaghi il predestinato Tutto passione e fame di successi

Un predestinato, il cui percorso nel calcio era scritto nelle stelle. Non esiste un concetto migliore, secondo Antonio De Vitis, per inquadrare la figura umana e sportiva di Filippo Inzaghi. Insieme, in momenti differenti delle rispettive carriere, nel 1995 contribuirono a portare il Piacenza dalla Serie B alla Serie A: per Totò – totem dei bomber di provincia a cavallo degli anni '80 e '90 e, soprattutto, padre di quell'Alessandro che dalle nostre parti è divenuto pilastro della rinascita sotto la gestione Corrado – fu la consacrazione con la casacca emiliana; per Pippo invece fu la prima promozione in carriera con la maglia della squadra della sua città natale."Lo conoscevo dai tempi in cui era una promessa della Primavera biancorossa – ricorda De Vitis -. In allenamento, nonostante avesse 17 anni, arrivava sempre prima dei difensori professionisti.

