Piombino commercianti e commissario di polizia aggrediti durante l' International Street Food | cinque denunciati

© Livornotoday.it - Piombino, commercianti e commissario di polizia aggrediti durante l'International Street Food: cinque denunciati Piombino definisce quanto avvenuto durante l'International Street Food quando un gruppetto di giovani si è scagliato contro tre commercianti poiché si sarebbero rifiutati di continuare a servire cibo e bevande oltre l'orario di chiusura. 🔗 "Una vera e propria aggressione". Così il commissariato didefinisce quanto avvenutol'quando un gruppetto di giovani si è scagliato contro trepoiché si sarebbero rifiutati di continuare a servire cibo e bevande oltre l'orario di chiusura. 🔗 Livornotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Notte di follia all'International street food di Piombino, aggredito un esercente e colpito anche il commissario di polizia: tre feriti e un arresto - Notte di follia a Piombino durante la seconda giornata dell'International street food in programma in questi giorni sul viale del Popolo. Nella tarda serata di sabato 26 aprile, infatti, scene di inaudita violenza si sono verificate tra i furgoni e gli stand dedicati alla manifestazione... 🔗livornotoday.it

Piombino: rissa alla festa dello street food. Preso a pugni anche commissario di polizia - Violenta rissa ieri sera, 26 aprile 2025, a Piombino. E' accaduto nel centro tra gli stand dell'international street food L'articolo Piombino: rissa alla festa dello street food. Preso a pugni anche commissario di polizia proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cronica carenza di agenti di polizia locale ad Aprilia, la Cisl Fp incontra il commissario - La carenza di organico della Polizia Locale di Aprilia è stato uno dei temi al centro dell'incontro tra la Cisl Fp di Latina e il Commissario del Comune di Aprilia, Paolo D' Attilio. Il Commissario ha illustrato lo stato di avanzamento della procedura di mobilità, dalla quale ci si aspettava una... 🔗latinatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Rissa e devastazione durante l'International Street Food: 5 denunciati; Rissa allo Street food: cinque denunciati, uno è minorenne; Violenza tra gli stand dello street food, 5 denunce; Far west durante l’International street food, colpito anche il commissario: 5 denunciati, 1 è minorenne. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Violenza tra gli stand dello street food, 5 denunce - PIOMBINO: Cinque persone sono state individuate e denunciate dopo un'aggressione dei confronti di tre commercianti. Ferito anche il commissario di polizia ... 🔗toscanamedianews.it

Violenza all'International Street Food Festival di Piombino, brutale aggressione ai commercianti - Cinque persone denunciate a Piombino per aggressione durante il festival del cibo di strada. Indagini in corso. 🔗virgilio.it

Pugni e bastonate in mezzo alla gente: paura alla festa, colpito commissario - Piombino, giovani si affrontano nella tarda serata di sabato 26 aprile durante un’iniziativa in centro dedicata allo street food. Anche un poliziotto in quel momento libero dal servizio raggiunto da u ... 🔗lanazione.it