Pioggia di medaglie sul tatami per i baby copparesi

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di medaglie sul tatami per i baby copparesi Pioggia di medaglie per gli allievi del maestro Roberto Borellini. Gli atleti del Ren Bu Kai Karate Do hanno conquistato 6 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 16 medaglie di bronzo, qualificandosi per i nazionali. 🔗 Domenica 6 aprile in una splendida cornice con oltre 250 iscritti, il palasport di Dossobuono ha ospitato i campionati della regione Veneto di karate sotto l’effige del Csi. La Asd Ren Bu Kai Karate Do di Copparo era presente con i suoi atleti più giovani, che si sono confrontati durante la competizione agonistica in prove di kata, di kumite individuali e a squadre. Brillanti i risultati e 6 titoli regionali per unadiper gli allievi del maestro Roberto Borellini. Gli atleti del Ren Bu Kai Karate Do hanno conquistato 6d’oro, 6d’argento e 16di bronzo, qualificandosi per i nazionali. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

In questo fine settimana sono stati dieci i nuovi primati nazionali per atleti con disabilità intellettive. Campionati paralimpici a PalaCasali e Conti. Record con 160 atleti e pioggia di medaglie - Pioggia di record dei quasi 160 partecipanti alla kermesse tricolore targata Fisdir. Il fine settimana dedicato agli atleti con disabilità intellettivo relazionali ha chiuso il doppio appuntamento dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera Indoor sotto l’egida della Fispes e della Fisdir, svoltisi al PalaCasali e al Campo Italico Conti di Ancona. Ancora una volta impeccabile l’organizzazione dell’Anthropos Civitanova guidata dal Presidente Nelio Piermattei, con il patrocinio della Regione Marche e del comune di Ancona. 🔗sport.quotidiano.net

Latina protagonista al campionato regionale di Kata, pioggia di medaglie per gli atleti - Latina da protagonista al campionato regionale di Kata della Federazione Fesik comitato Lazio Abruzzo che si è tenuto presso il palazzetto dello Sport di Frascati nella giornata di domenica 2 marzo. Le società pontine che hanno partecipato alla competizione hanno fatto il pieno di medaglie dando... 🔗latinatoday.it

Campionati Italiani Indoor di beach tennis, pioggia di medaglie per la Angels beach and school - In occasione dei Campionati Italiani Indoor Under Fitp di Beach Tennis che si sono svolti a Ostia, la Angels beach and school di Forlì si è distinta per il grandissimo numero di medaglie conquistate. Tra gli oltre 350 atleti che hanno partecipato in tutte le categorie - dai singoli U12 maschili e... 🔗forlitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Pioggia di medaglie sul tatami per i baby copparesi; Olbia, baby judoka protagonisti a Macomer: pioggia di medaglie per il Kan Judo; Pioggia di medaglie per gli atleti del Kan Judo Olbia al Trofeo Garibaldino; Olbia: pioggia di medaglie per il Kan Judo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Olbia, baby judoka protagonisti a Macomer: pioggia di medaglie per il Kan Judo - Olbia. Il Kan Judo Olbia – Judo Team Angelo Calvisi si conferma una delle realtà più vivaci e radicate nel panorama sportivo sardo, ... 🔗olbia.it

Pioggia di medaglie per i Black Dragons del maestro Romagnoli agli Italiani di Karate - Sul tatami del Pattinodromo di Rimini, sabato 26 aprile, in occasione del sesto Campionato italiano karate 2025, organizzato dalla Wkaeda, è scesa anche una rappresentanza dei Black Dragons, allievi ... 🔗temponews.it