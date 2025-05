Pioggia di droni su Kharkiv | decine di feriti tra i civili Gli Usa | Non ci siamo ritirati dalla trattativa di pace

droni russi hanno colpito Kharkiv, la seconda città ucraina, nella serata del 2 maggio. Ci sarebbero 47 civili feriti. Ad annunciarlo è stata la polizia locale. "Gli attacchi a Kharkiv hanno provocato il ferimento di 47 civili", ha scritto la polizia sul suo account Telegram.

