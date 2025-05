Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII | il mito rinasce tra vinile Dolby Atmos e un grande ritorno al cinema

Pink Floyd possono finalmente mettere le mani su “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, la nuova edizione dell’iconico live registrato nel 1971 tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei. Il progetto esce in CD, in digitale, per la prima volta in vinile e in formato Dolby Atmos, accompagnato da un evento speciale che coinvolge oltre 70 negozi di dischi in tutta Italia.Le celebrazioni si sono aperte con le Opening Night del 1° maggio, con aperture straordinarie in notturna e vetrine allestite ad hoc, seguite dal Pink Floyd Day di oggi, con un’ondata di entusiasmo che ha travolto i punti vendita indipendenti da Nord a Sud. In palio anche una t-shirt celebrativa per le vetrine più creative, mentre chi acquisterà l’album nei negozi aderenti riceverà merchandise esclusivo fino a esaurimento scorte. 🔗 di Alessandra Del PreteDa oggi, i fan deipossono finalmente mettere le mani su “at”, la nuova edizione dell’iconico live registrato nel 1971 tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei. Il progetto esce in CD, in digitale, per la prima volta ine in formato, accompagnato da un evento speciale che coinvolge oltre 70 negozi di dischi in tutta Italia.Le celebrazioni si sono aperte con le Opening Night del 1° maggio, con aperture straordinarie in notturna e vetrine allestite ad hoc, seguite dalDay di oggi, con un’ondata di entusiasmo che ha travolto i punti vendita indipendenti da Nord a Sud. In palio anche una t-shirt celebrativa per le vetrine più creative, mentre chi acquisterà l’album nei negozi aderenti riceverà merchandise esclusivo fino a esaurimento scorte. 🔗 Ildenaro.it

