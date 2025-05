Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII e Farfisa | per il vero rock c’è ancora speranza

Per Retromania si intende in musica il continuo guardare al passato, sia esso rock o pop, intriso non solo di nostalgia, ma anche di pigra assenza di idee nuove. Simon Reynolds, forse il più importante critico musicale al mondo di questi tempi, l'ha teorizzato con un libro dal medesimo titolo, e ciò che nel frattempo è uscito sul mercato discografico sembra dargli ragione su tutta la linea. L'uscita su disco di Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII, arrivata giusto qualche giorno dopo il ritorno al cinema del celeberrimo documentario, riproposizione ristrutturata e messa a nuovo dello storico concerto di ormai 53 anni fa, potrebbe esserne ulteriore prova, non fosse che in questo caso, a breve ci arriviamo, sembra che la faccenda sia più complessa e seria.

