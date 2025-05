Pineto travolge Ascoli 4-1 | sconfitta pesante per il settore giovanile bianconero

Pineto4Ascoli1Pineto: Boccacci, Pelusi, Fedele (dal 43' s.t. Loconte), Incollingo (dal 14' s.t. Aliji), Vagnoni, Iacobucci, Sabatelli (dal 47' s.t. Guida), Tuttolani (dal 47' s.t. Crisci), Fani (dal 43' s.t. De Santis), Di Blasio, Neziri (dal 14' s.t. Odracci). Panchina: Verna, Di Pietro, Rossi. All. SabatelliAscoli: Blasimme, Tocchi (dal 1' s.t. Seproni), Vallorani (dal 1' s.t. Angelino), Casillo (dal 47' s.t Mongardini), De Berardinis (dal 1' s.t. Ruggieri), D'Amore (dal 1' s.t. Cocchieri), Bruni, D'Alessandro (dal 1' s.t. Blasi), Verdone, Castaldi (dal 13' s.t. Fortuna), Pagnotta. Panchina: Attinelli, Pietrobon. All. MedoriArbitro: Almanza di PescaraMarcatori: al 27' p.t Neziri (P), al 35' p.t. Sabatelli (P), al 40' p.t. Fani (P), al 22' s.t. Pagnotta (A), al 47' s.t. De Santis (P)Note - Ammoniti Di Blasio, Odracci per il Pineto, Tocchi, Verdone per l'Ascoli.

