© Lanazione.it - Pineta dell’ex ristorante affidata alla ’Capezza’ alla struttura ricettiva dell’ex ristorante di San Guido, a valle della Pineta omonima, verranno gestiti dall’associazione Capezza. La notizia è stata diffusa da Fabio Pasquarelli (nella foto), il presidente dell’associazione di volontariato: ha stipulato un accordo con la Comunanza agraria dell’Appennino gualdese, proprietaria dell’area e degli immobili, per l’affidamento in comodato d’uso gratuito della pertinenza e dell’area circostante l’ex ristorante.Nell’accordo le parti si prefiggono di "valorizzare le aree adiacenti l’immobile e la realizzazione di vari eventi culturali nel periodo estivo 2025". Pasquarelli "esprime un ringraziamento alla presidente Nadia Monacelli ed a tutto il consiglio di amministrazione della Comunanza per aver concesso alla nostra associazione l’utilizzo dell’area di San Guido, cara a tutti i Gualdesi, nell’intento di intraprendere il primo passo verso un percorso di recupero". 🔗 GUALDO TADINO – Gli spazi adiacentistruttura ricettivadi San Guido, a valle dellaomonima, verranno gestiti dall’associazione Capezza. La notizia è stata diffusa da Fabio Pasquarelli (nella foto), il presidente dell’associazione di volontariato: ha stipulato un accordo con la Comunanza agraria dell’Appennino gualdese, proprietaria dell’area e degli immobili, per l’affidamento in comodato d’uso gratuito della pertinenza e dell’area circostante l’ex.Nell’accordo le parti si prefiggono di "valorizzare le aree adiacenti l’immobile e la realizzazione di vari eventi culturali nel periodo estivo 2025". Pasquarelli "esprime un ringraziamentopresidente Nadia Monacelli ed a tutto il consiglio di amministrazione della Comunanza per aver concessonostra associazione l’utilizzo dell’area di San Guido, cara a tutti i Gualdesi, nell’intento di intraprendere il primo passo verso un percorso di recupero". 🔗 Lanazione.it

