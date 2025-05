Pierpaolo Pretelli le prime emozioni a caldo prima del debutto in Honduras

Pierpaolo Pretelli, una nuova avventura in Honduras: il debutto da inviato sorprende tutti. Le prime dichiarazioni a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin

Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato in Honduras della nuova edizione de L'isola dei Famosi. L'ex velino e volto amato del piccolo schermo italiano ha intrapreso un'esperienza inedita: è volato in Honduras per vestire i panni di inviato in un reality show di grande successo. Pretelli si cimenta in una sfida professionale più impegnativa, ma anche ricca di opportunità. In Honduras, infatti, tra paesaggi mozzafiato e fatiche quotidiane, Pierpaolo non si limita a fare da tramite tra studio e spiaggia, ma entra nel vivo dell'azione con entusiasmo e autenticità.

Le prime dichiarazioni a poche ore dal debutto

Questo pomeriggio Pierpaolo è stato ospite a Verissimo insieme alla conduttrice Veronica Gentili e l'opinionista Simona Ventura.

