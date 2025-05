Pierpaolo Pretelli chi è l’ex fidanzata Ariadna Romero e madre del suo primo figlio prima di Giulia Salemi

© Metropolitanmagazine.it - Pierpaolo Pretelli, chi è l’ex fidanzata Ariadna Romero e madre del suo primo figlio (prima di Giulia Salemi) prima della Salemi, Pierpaolo Pretelli ha avuto una lunga e importante storia con l’attrice e modella Ariadna Romero con la quale ha avuto un figlio, Leonardo, nato nel 2017. Ad oggi l’ex coppia è in ottimi rapporti. Nel 2019 c’è poi stata la breve relazione con Ginevra Lambruschi, ex dell’ex calciatore Stefano Bettarini e Stash, voce dei The Kolors.Pierpaolo Pretelli e l’ex compagna Ariadna Romero, perché si sono lasciati?La storia tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero è stata caratterizzata da momenti di grande felicità, ma anche da difficoltà che alla fine hanno portato alla rottura definitiva. Come ha raccontato lo stesso Pretelli durante un’intervista nel salotto di Barbara D’Urso:“La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. 🔗 dellaha avuto una lunga e importante storia con l’attrice e modellacon la quale ha avuto un, Leonardo, nato nel 2017. Ad oggicoppia è in ottimi rapporti. Nel 2019 c’è poi stata la breve relazione con Ginevra Lambruschi, ex delcalciatore Stefano Bettarini e Stash, voce dei The Kolors.compagna, perché si sono lasciati?La storia traè stata caratterizzata da momenti di grande felicità, ma anche da difficoltà che alla fine hanno portato alla rottura definitiva. Come ha raccontato lo stessodurante un’intervista nel salotto di Barbara D’Urso:“La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Su altri siti se ne discute

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la loro casa da sogno a Milano - Scopriamo insieme gli interni eleganti e moderni della nuova abitazione della coppia. Leggi tutto La nuova casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: un sogno che diventa realtà su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

“Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” - Simona Ventura sarebbe stata reclutata per partecipare a “L’Isola dei Famosi”. Come conduttrice? No, per quel ruolo è già stato […] Continua a leggere “Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” su Perizona.it 🔗perizona.it

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno pubblicato foto finte sui social: ecco la confessione e il motivo - Cosa ha spinto Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a pubblicare foto finte sui social? Ecco verità raccontata dai diretti interessati! Leggi anche: Nato il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: ecco tre curiosità, a partire dal significato del nome Finalmente neo genitori del loro primo figlio insieme, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a mantenere segreta la data precisa della nascita del piccolo Kian. 🔗donnapop.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è Pierpaolo Petrelli, chi è l’ex fidanzata Ariadna Romero e perché si sono lasciati: i due hanno un figlio. La storia con Giulia Salemi; Pierpaolo Pretelli a Verissimo, chi è? Età, carriera, l'ex compagna, la storia con Giulia Salemi e i figli; Pierpaolo Pretelli: Età, carriera, l'ex compagna, la storia con Giulia Salemi e i figli. Tutto quello che c'è; Pierpaolo Pretelli presto papà bis, la fidanzata Giulia Salemi aspetta un maschietto. L'ex gieffino a Domenica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pierpaolo Pretelli, chi è la madre del suo primo figlio Leonardo? La storia con l'ex compagna - Il legame tra padre e figlio è rimasto forte nonostante la separazione dei genitori. Durante l'esperienza di Pretelli al Grande Fratello VIP, Ariadna si è presentata fuori dalla porta rossa di ... 🔗tag24.it

PierPaolo Pretelli sbarca in Honduras. Ecco i primi VIDEO e Giulia Salemi in lacrime - Ecco l’arrivo di PierPaolo Pretelli in Honduras Come tutti ben sappiamo il giovane Pierpaolo Pretelli è ufficialmente l’inviato della nuova ... 🔗tuttosulgossip.it

Chi è Pierpaolo Pretelli? Età, altezza, vita privata e Instagram - Conosciamo meglio Pierpaolo Pretelli, ora concorrente di Tale a Quale Show: età, altezza, vita privata, Instagram e social ... 🔗novella2000.it