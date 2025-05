Pierpaolo Pretelli a Verissimo | L’Isola dei Famosi un’occasione enorme sono grato

Nel corso della puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato in studio Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato de L'Isola dei Famosi. L'ex volto di Grande Fratello Vip, nonché compagno di Giulia Salemi, si è detto emozionato e profondamente riconoscente per questa nuova avventura televisiva: "sono molto contento. Questa è una grande opportunità, una grande occasione per me. Vivrò con gratitudine e entusiasmo, con uno zaino in spalla, a conoscere le bellezze caraibiche e raccontare ciò che vivranno i naufraghi." Un ruolo importante per Pierpaolo, che avrà un contatto diretto con i concorrenti dell'adventure reality ambientato in Honduras, raccontando da vicino le sfide e le emozioni dei protagonisti. Pierpaolo Pretelli confessa: "Ho paura dell'elicottero, dovrò prenderlo tutti i giorni" Nel corso dell'intervista, Silvia Toffanin ha colto l'occasione per scherzare con Veronica Gentili, nuova conduttrice del programma, chiedendole se l'inviato dovrà affrontare l'iconico lancio dall'elicottero.

