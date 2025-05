Piero Pelù il Ritorno del Diablo tour alla Casa della Musica di Napoli photogallery

Ritorno Del Diablo tour, con il quale Piero Pelù sta attraversando i club dello stivale e che nella serata di ieri ha fatto tappa alla Casa Della Musica di Napoli. Con il "Giubileo del Rock", l'artista toscano è ritornato alla dimensione live con otto concerti che sanciranno quel periodo di grazia necessario per tutti gli appassionati del rock che insieme al loro sacerdote, Piero Pelù, festeggeranno 4 importanti anniversari (40 anni di Desaparecido, 35 anni di El Diablo, 30 anni di Spirito e 25 anni di Né buoni né cattivi) e riconvertirsi al vero Rock'n' Roll. Sul palco l'artista e la sua band passano in rassegna la storia del rocker fiorentino e dei Litfiba fino ad arrivare all'ultimo disco di Pelù, Deserti, passando per momenti fondamentali per la sua lunga carriera come Né buoni né cattivi, il suo primo lavoro da solista del 2000 in cui ha esplorato suoni e generi e Spirito, l'album del 1995 che arrivò come una scarica elettrica nella vita del rocker, un disco quasi grunge co-prodotto insieme a Rick Parashar dei Pearl Jam che ha segnato un nuovo percorso fatto di suoni più ampi, di contaminazioni e nuovi ritmi (Spirito è stato, ed è ancora oggi, un grido di ribellione rinnovato rispetto a Terremoto, un inno alla libertà e alla vita, un manifesto per chi non accetta muri né confini, per chi crede che la Musica possa abbattere qualsiasi limite").

