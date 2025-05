Pier Paolo e Mirella festeggiano le nozze d’oro

festeggiano le nozze d'oro i coniugi cesenati Pier Paolo e Mirella Gabellini Missiroli. Ecco il messaggio di auguri dei familiari:"Pier Paolo Gabellini Missiroli e Mirella, il 3 maggio 1975, si dissero 'Sì' nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Cesena, promettendo amore eterno. Quel 'Sì', custodito dal tempo e benedetto dalla vita, risuona ancora oggi con la stessa forza e dolcezza. Grazie all'Amore che ci ha scelti, voluti, accompagnati. per tutta la vita".Felicitazioni anche dal Resto del Carlino di Cesena

