Picnic con sushi al Laghetto dell’EUR | l’esperienza unica firmata Daruma

Con l'arrivo delle giornate più lunghe e delle temperature miti, Roma diventa il luogo ideale per pranzi all'aria aperta. Se ami il sushi e vuoi vivere qualcosa di originale, Daruma sushi ti propone una formula unica per gustarlo: il Picnic giapponese al Laghetto dell'EUR.

sushi takeaway + kit Picnic = relax al parco

Nel ristorante Daruma di Viale America 9 puoi ordinare il tuo sushi preferito in versione take away e ritirare il kit Picnic: una pratica cesta con tutto il necessario — telo, tovaglioli, tovaglia — perfetto per stenderti sul prato e mangiare in totale comodità.

Basta lasciare una piccola cauzione al momento del ritiro e, una volta riconsegnato il kit, ti verrà restituita completamente.

Prezzi e menu

Il costo del sushi varia in base alla tua scelta dal menu. Si parte da 12,90€, con box da:
16 pezzi a 25€
50 pezzi a 49€

Ogni box è preparata con ingredienti freschissimi e riflette la cura e la qualità che da sempre contraddistinguono Daruma.

Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell'Eur: i Sakura sono fioriti!

Aggiornamento 25 Marzo 2025: I ciliegi giapponesi Somei-Yoshino al laghetto dell'EUR sono fioriti! Il sole e le temperature miti di questi giorni stanno rendendo più veloce e spettacolare il risveglio di questo meraviglioso angolo di Roma. Il prossimo weekend del 29 e 30 Marzo (proprio con il cambio dell'ora!!) ci si aspetta uno spettacolo primaverile da non perdere. Consigliamo di parcheggiare sul lato di via Oceania. Il laghetto dell'Eur è una delle mete preferite dai...

Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell'Eur: il culmine dura solo 5 giorni!

È il momento della fioritura dei ciliegi all'Eur! La maggior parte dei fiori bianchi è sbocciata, dando inizio a uno spettacolo naturale. Il culmine di questa fioritura, con la massima concentrazione di fiori aperti, dura solo cinque giorni. Per i fiori rosa ancora c'è tempo.

I ciliegi dell'EUR, donati dalla città di Tokyo nel 1959 come simbolo di amicizia tra Italia e Giappone, sono principalmente della varietà Somei-Yoshino, che produce fiori di colore rosa pallido,...

