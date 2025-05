Picchiarono un giovane la vigilia di Natale in un bar | Daspo urbano per due ragazzi

Il Questore della provincia di Salerno Giancarlo Conticchio ha emesso Daspo Urbani nei confronti di due giovanissimi di Sarno, accusati di essere gli autori di una brutale aggressione avvenuta la sera del 24 dicembre nelle adiacenze di un noto barpizzeria nel centro cittadino di Sarno.

Rouhi da valutare per Juve Atalanta? Il motivo e le condizioni del giovane terzino bianconero alla vigilia del match dell’Allianz Stadium - di Redazione JuventusNews24Rouhi da valutare per Juve Atalanta? Il motivo e quali sono le condizioni del giovane terzino bianconero alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium Come riportato da La Gazzetta dello Sport, restano da valutare le condizioni del giovane Jonas Rouhi per la Juve verso la partita di domani contro l’Atalanta, poiché il terzino classe 2004 era influenzato nella giornata di ieri. 🔗juventusnews24.com

Malata e abbandonata alla vigilia di Natale, la cagnolina Anastasia 'rinasce' all'Elba: "Buona vita" - Dalla Sicilia alla Toscana. Per una nuova vita. Con la speranza di lasciarsi alle spalle un passato difficile. È la storia di una cagnolina che si chiama Anastasia, adottata da Massimo, livornese, residente a Campo nell'Elba. A raccontare quanto accaduto è il comune di Bagheria, dove è stata... 🔗livornotoday.it

Salvata alla vigilia di Natale, cagnolina malata e abbandonata trova una nuova famiglia in Toscana - Era la vigilia dello scorso Natale e lei, gravemente malata, dolorante e infreddolita, cercava riparo dopo essersi intrufolata nell'androne di un palazzo a Bagheria. Per fortuna della cagnolina però, Francesca Bellomo, volontaria animalista, passava da lì e insieme all'assessore al Benessere... 🔗palermotoday.it

