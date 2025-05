Piazza Roma | finiti i lavori la rinascita del centro

Piazza Roma, cuore del vecchio nucleo. Sarà "battezzata" nel secondo fine settimana di maggio, con alcuni spettacoli in occasione della tradizionale festa di primavera della Madonna di Rezzano. Intorno alla Piazza cantieri edili in movimento in due vecchie corti: "La rinascita del nostro centro storico inizia a prendere forma". Erano iniziati in pieno inverno i lavori di restyiling della Piazza del paese, uno dei progetti di punta dell'amministrazione comunale di Franco De Gregorio. Prima dei lavori i rendering, che avevano mostrato ai cittadini quello che sarebbe stato il risultato finale: un grande e ampio spazio vuoto di colore chiaro, alberature ai margini, panchine circolari, elementi di arredo. La nuova pavimentazione pronta, gli alberi sono piantati, i nuovi arredi in arrivo: è pronta al vernissage la "nuova", cuore del vecchio nucleo.

