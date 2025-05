Piazza Ramelli Fdl fa la proposta Ma Cologno risponde con un no

© Ilgiorno.it - Piazza Ramelli, Fdl fa la proposta. Ma Cologno risponde con un “no” Cologno dice ufficialmente "no" a una Piazza per Sergio Ramelli, nonostante la proposta di FdI. "Premesso che non c’è oggi né mai ci potrà essere nulla da minimizzare sulla morte di un giovanissimo ragazzo ucciso, va ribadito al contempo con fermezza come nel caso dell’ intestazione di una via al militante di estrema destra lo scopo non sia il ricordo, ma la creazione di un luogo dove celebrare ed esaltare l’orgoglio fascista e non solo". Lo dice Giovanni Cocciro, presidente del consiglio comunale ed esponente Pd, che studiava nello stesso istitututo di Ramelli."Intollerabile il tributo pagato dal povero Sergio e dalla sua famiglia. Io frequentavo, come lui l’Itis Molinari dove studiavo come lui chimica Industriale. Il caso umano, di una pesantezza indescrivibile, andrebbe separato dall’aspetto civile e politico perché il rischio di creare confusione è molto grande. 🔗 Dopo le intitolazioni a Sesto e Cinisello,dice ufficialmente "no" a unaper Sergio, nonostante ladi FdI. "Premesso che non c’è oggi né mai ci potrà essere nulla da minimizzare sulla morte di un giovanissimo ragazzo ucciso, va ribadito al contempo con fermezza come nel caso dell’ intestazione di una via al militante di estrema destra lo scopo non sia il ricordo, ma la creazione di un luogo dove celebrare ed esaltare l’orgoglio fascista e non solo". Lo dice Giovanni Cocciro, presidente del consiglio comunale ed esponente Pd, che studiava nello stesso istitututo di."Intollerabile il tributo pagato dal povero Sergio e dalla sua famiglia. Io frequentavo, come lui l’Itis Molinari dove studiavo come lui chimica Industriale. Il caso umano, di una pesantezza indescrivibile, andrebbe separato dall’aspetto civile e politico perché il rischio di creare confusione è molto grande. 🔗 Ilgiorno.it

