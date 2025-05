Piazza Fontana vent’anni fa si chiudeva la vicenda processuale Ma la verità ce la siamo presa lo stesso

© Ilfattoquotidiano.it - Piazza Fontana, vent’anni fa si chiudeva la vicenda processuale. Ma la verità ce la siamo presa lo stesso Piazza Fontana: mai sentenza ha stabilito frattura più grande tra i Tribunali e la storia.Eppure, il tentativo degli imputati e del loro ambiente di descrivere quel momento come il sipario sullo stragismo neofascista si è frantumato contro la stessa sentenza che, assolvendo i singoli imputati, affermò chiaramente che gli attentati del 12 dicembre, e quelli precedenti che avevano aperto la strada della violenza di Piazza alla quale l’Msi di Giorgio Almirante avrebbe contribuito con una manifestazione già indetta per il 14, furono opera dei gruppi di Ordine Nuovo; resta del resto provata responsabilità dell’ordinovista Carlo Digilio, che era di Ordine Nuovo, un pentito che ha dato una lucida ricostruzione degli eventi e che per questo è stato insultato, massacrato dal suo ambiente. 🔗 Lo ha già detto il poeta, “per quanto voi vi crediate assolti Siete per sempre coinvolti” (cit. De Andrè), e non c’è modo di dirlo meglio: venti anni fa, dopo 11 processi, la Cassazione confermava le assoluzioni decise in appello nel 2004 per tre neofascisti – Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni – condannati in primo grado all’ ergastolo per la strage di: mai sentenza ha stabilito frattura più grande tra i Tribunali e la storia.Eppure, il tentativo degli imputati e del loro ambiente di descrivere quel momento come il sipario sullo stragismo neofascista si è frantumato contro la stessa sentenza che, assolvendo i singoli imputati, affermò chiaramente che gli attentati del 12 dicembre, e quelli precedenti che avevano aperto la strada della violenza dialla quale l’Msi di Giorgio Almirante avrebbe contribuito con una manifestazione già indetta per il 14, furono opera dei gruppi di Ordine Nuovo; resta del resto provata responsabilità dell’ordinovista Carlo Digilio, che era di Ordine Nuovo, un pentito che ha dato una lucida ricostruzione degli eventi e che per questo è stato insultato, massacrato dal suo ambiente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

