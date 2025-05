Piacenza 13enne morta | due medici della difesa mettono in dubbio le tesi dell' accusa contro il suo ex

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, 13enne morta: due medici della difesa mettono in dubbio le tesi dell'accusa contro il suo ex dell'autopsia. Secondo loro, incaricati dalla difesa del 15enne in carcere per omicidio, la ricostruzione va rivista. Fu davvero spinta giù dalla terrazza? 🔗 I due esperti cercheranno in aula di smontare l'esito'autopsia. Secondo loro, incaricati dalladel 15enne in carcere per omicidio, la ricostruzione va rivista. Fu davvero spinta giù dalla terrazza? 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Piacenza, 13enne morta: due medici della difesa mettono in dubbio le tesi dell'accusa contro il suo ex; Morte di Aurora Tila, spunta un video con i suoi ultimi istanti di vita e la presunta fuga del fidanzato; 13enne morta a Piacenza, la mamma non crede al suicidio: Parlò del fidanzato ai servizi sociali; Piacenza, 13enne morta caduta da un palazzo. Indagato il fidanzato di 15 anni. La sorella della vittima: «Non.

Piacenza, 13enne morta: due medici della difesa mettono in dubbio le tesi dell'accusa contro il suo ex - Si complica il caso di Aurora Tila, la ragazzina morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva, a Piacenza. 🔗tgcom24.mediaset.it

La 13enne morta a Piacenza, madre e sorella accusano l'ex fidanzato: «L’ha picchiata, trascinata al settimo piano e buttata giù» - Contattata ieri sera dal Corriere Viktoria non è voluta tornare sulle pesanti accuse lanciate da due giorni sui social, ma ci ha tenuto a tratteggiare uno struggente ricordo della sorella ... 🔗msn.com

“Trauma cranico e sangue”: cosa dicono i primi esami sul corpo della 13enne caduta dal balcone a Piacenza - sono questi i primi due elementi emersi dall’esame esterno sul cadavere della 13enne morta cadendo dal balcone del palazzo in cui viveva a Piacenza lo scorso 25 ottobre. Il trauma cranico dovrà ... 🔗msn.com