Petrolio su Rai3 | ospiti e anticipazioni della puntata di stasera sabato 3 maggio 2025

Petrolio su Rai3: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, sabato 3 maggio 2025

Torna l'appuntamento con "Petrolio", il programma di approfondimento presentato da Duilio Giammaria in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, sabato 3 maggio 2025.

Petrolio 2025: i temi di stasera, 3 maggio, su Rai3

Sabato 3 maggio 2025 dalle ore 21.35 va in onda una nuova puntata di Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria trasmesso in prima serata su Rai3. Come in ogni stagione, l'obiettivo del programma è di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l'Italia possiede. La puntata di stasera dal titolo "Pandemia digitale" parla dei social (e non solo).

I social hanno trasformato la società e prodotto una nuova forma di dipendenza da schermo del cellulare: una vera e propria patologia che colpisce gli adolescenti, ne influenza i pensieri, le emozioni e i comportamenti e il cui effetto può anche penetrare, deformare e avvelenare la vita politica e sociale.

