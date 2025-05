Petrolio | anticipazioni servizi e inchieste della puntata del 3 maggio 2025 su Rai 3

Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 3 maggio 2025 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 3 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un'approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile.

I social hanno trasformato la società e prodotto una nuova forma di dipendenza da schermo del cellulare: una vera e propria patologia che colpisce gli adolescenti, ne influenza i pensieri, le emozioni e i comportamenti e il cui effetto può anche penetrare, deformare e avvelenare la vita politica e sociale.

