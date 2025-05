PETIZIONE a tutti i cardinali | CONCLAVE PRE-2013 per evitare l’elezione di un altro antipapa

© Imolaoggi.it - PETIZIONE a tutti i cardinali: CONCLAVE PRE-2013 per evitare l’elezione di un altro antipapa PETIZIONE al collegio cardinalizio che molti aspettavano: la richiesta di un CONCLAVE formato solo da cardinali elettori pre-2013 🔗Imolaoggi.it Laal collegiozio che molti aspettavano: la richiesta di unformato solo daelettori pre-

