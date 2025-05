Pestato a sangue in stazione notte di terrore per un clochard

© Ilrestodelcarlino.it - Pestato a sangue in stazione, notte di terrore per un clochard notte. Vittima di una furia cieca, dei pugni di due persone che gli hanno provocato fratture alle orbite oculari e alla mascella. Sono i momenti da incubo di un clochard di origine rumena di 41 anni malmenato qualche notte fa nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria. Un’aggressione violentissima, ricostruita dalla polizia – che nel frattempo è risalta a due persone e le ha denunciate a piede libero –, grazie alle immagini di sorveglianza e alle dichiarazioni di un testimone. Non è chiaro cosa possa aver innescato la violenza. “Uno sguardo di troppo” secondo quanto è riuscito a dire il clochard malmenato. Sta di fatto che mentre la vittima si stava preparando un giaciglio per la notte sarebbe stato raggiunto da un tunisino di trent’anni. 🔗 Imola, 3 maggio 2025 – Prima un incidente, il lavoro e la casa persi. Poi l’aggressione e un violento pestaggio in quella sala d’aspetto scelta come rifugio per la. Vittima di una furia cieca, dei pugni di due persone che gli hanno provocato fratture alle orbite oculari e alla mascella. Sono i momenti da incubo di undi origine rumena di 41 anni malmenato qualchefa nella sala d’aspetto dellaferroviaria. Un’aggressione violentissima, ricostruita dalla polizia – che nel frattempo è risalta a due persone e le ha denunciate a piede libero –, grazie alle immagini di sorveglianza e alle dichiarazioni di un testimone. Non è chiaro cosa possa aver innescato la violenza. “Uno sguardo di troppo” secondo quanto è riuscito a dire ilmalmenato. Sta di fatto che mentre la vittima si stava preparando un giaciglio per lasarebbe stato raggiunto da un tunisino di trent’anni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Mestre, notte di rapine, botte e coltelli. Militare pestato a sangue da nordafricano - Perfino un militare dell'esercito è rimasto ferito, soccorso dai poliziotti del 113, che hanno fermato un nordafricano 🔗imolaoggi.it

Prima la lite poi la coltellata: notte di sangue a due passi dalla stazione - Notte di sangue quella tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio in piazza Dante a Trento: intorno alle 3, infatti, è arrivata una chiamata al 112 a causa di un accoltellamento. Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari, seguiti a ruota dai carabinieri. Ad essere coinvolto un cittadino... 🔗trentotoday.it

Autostrada A1: Incisa-Reggello, stazione chiusa una notte per chi proviene da Roma - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in uscita per chi proviene da Roma L'articolo Autostrada A1: Incisa-Reggello, stazione chiusa una notte per chi proviene da Roma proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pestato a sangue in stazione, notte di terrore per un clochard; Pestato da due rapinatori viene trovato in una pozza di sangue in strada, grave un 29enne; A spasso per la zona di Porta Garibaldi armato di katana: 18enne denunciato. In carcere due scippatori di 19 anni fermati alla stazione Domodossola; Aggredito con calci e pugni. “Ho aiutato due turiste molestate e un gruppo di balordi mi ha pestato”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pestato a sangue in stazione, notte di terrore per un clochard - Imola: la vittima, un 41enne rumeno rimasto senza casa, è finito all’ospedale con fratture alle orbite e alla mascella. Nei guai un tunisino di 35 anni e un marocchino di 21, la polizia cerca il ’comp ... 🔗msn.com

Ostia, pestato a sangue un ragazzo: ferito, ha riportato la frattura della mandibola - Ostia – Aggredito e pestato nella notte un ragazzo di 19 anni in piazzale della Stazione del Lido, a Ostia. Al termine del violento pestaggio il giovane, che è stato medicato all’ospedale Grassi, ha ... 🔗ostiatv.it

Pestato a sangue al bar di Pozzomaggiore: due a giudizio per lesioni gravi - Occupazione irregolare di suolo pubblico, sanzioni per 5 locali ad Alghero Pestato a sangue al bar di Pozzomaggiore ... ha chiamato lui” A fuoco l’insegna del bowling, fiamme nella notte a Luna e Sole ... 🔗sassarioggi.it