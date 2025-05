Pescano abusivamente 150 chili di ricci di mare e vengono bloccati mentre sono in auto | foglio di via e sanzioni per padre e figlio

Avevano pescato abusivamente ricci - ben 150 chili, pari a circa 4 mila esemplari - e stavano verosimilmente facendo rientro nel Catanese: la loro provincia. Nessuno li aveva pizzicati durante la "raccolta" e non avevano certamente messo in conto i poliziotti della sezione Volanti della questura.

