Pesaro e Torino si sfidano all' UniEuro Arena | in palio l' avversaria della Fortitudo

© Sport.quotidiano.net - Pesaro e Torino si sfidano all'UniEuro Arena: in palio l'avversaria della Fortitudo avversaria che uscirà dalla sfida in programma questa sera, ma almeno le date sono state ufficializzate. Dopo l’eterno tira e molla, tra proposte e controproposte, date annunciate e poi annullate, litigi e decisamente poca chiarezza, finalmente la partita tra Pesaro e Torino si gioca.La sfida del primo turno di play in tra marchigiani e piemontesi è stata infatti programmata per questa sera alle 19 sul neutro della UniEuro Arena di Forlì.Niente sfida alla Vitrifrigo Arena che proprio fino ad oggi è impegnata nella Convention Tecnica, ma sarà l’impianto romagnolo a stabilire chi tra Pesaro e Torino sarà il prossimo avversario della Fortitudo.In attesa di conoscere il proprio avversario, la società del presidente Stefano Tedeschi ha avuto la conferma che il secondo turno in programma al PalaDozza si giocherà martedì 6 alle 20,30 e contestualmente alla notizia da ieri è partita la vendita, inizialmente in prelazione agli abbonati, del confronto stesso. 🔗 Non c’è ancora l’che uscirà dalla sfida in programma questa sera, ma almeno le date sono state ufficializzate. Dopo l’eterno tira e molla, tra proposte e controproposte, date annunciate e poi annullate, litigi e decisamente poca chiarezza, finalmente la partita trasi gioca.La sfida del primo turno di play in tra marchigiani e piemontesi è stata infatti programmata per questa sera alle 19 sul neutrodi Forlì.Niente sfida alla Vitrifrigoche proprio fino ad oggi è impegnata nella Convention Tecnica, ma sarà l’impianto romagnolo a stabilire chi trasarà il prossimo avversario.In attesa di conoscere il proprio avversario, la società del presidente Stefano Tedeschi ha avuto la conferma che il secondo turno in programma al PalaDozza si giocherà martedì 6 alle 20,30 e contestualmente alla notizia da ieri è partita la vendita, inizialmente in prelazione agli abbonati, del confronto stesso. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Torino-Vuelle Pesaro 85-69: protesta dello staff tecnico contro l’arbitraggio - Torino, 2 marzo 2025 – Secondo riposino per Pesaro dopo la caduta di Orzinuovi. La formazione di Leka perde anche a Torino per 85 a 69 e rimette in discussione un po' tutta l'allegra cavalcata di queste ultime settimane che l'aveva portata dai bassifondi della classifica fino in zona playoff. Pesaro esce sconfitta anche pesantemente e alla fine del match lo staff tecnico non si presenta in sala stampa, pare, in forma di protesta contro l'arbitraggio. 🔗sport.quotidiano.net

Vuelle Pesaro – Torino si giocherà a Forlì: data e biglietti - Pesaro, 1 maggio 2025 – Finisce in Romagna il giro d'Italia della Vuelle alla ricerca di un palasport: la partita di play-in contro Torino si giocherà sabato 3 maggio alla Unieuro Arena di Forlì, con palla a due alle ore 19. Tutto questo grazie alla grande disponibilità di tutte le componenti forlivese coinvolte: il Comune, in particolare con l'assessore allo sport Kevin Bravi, i dirigenti della Pallacanestro Forlì e il questore Claudio Mastromattei, che inizialmente aveva detto no ma poi è riuscito in tempo record a creare le condizioni per dare l'ok. 🔗ilrestodelcarlino.it

Unieuro Forlì, Gaspardo non basta: alla Vitifrigo Arena vince Pesaro - In una sfida mai in discussione l'Unieuro Forlì di Coach Antimo Martino cade nettamente alla Vitifrigo Arena di Pesaro. Finisce 84-71 il recupero della 29° giornata della Regular Season della Serie A2. Un risultato netto, e poteva anche essere più rotondo, sia in termini di gioco che di... 🔗forlitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Pesaro e Torino si sfidano all'UniEuro Arena: in palio l'avversaria della Fortitudo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pesaro e Torino si sfidano all'UniEuro Arena: in palio l'avversaria della Fortitudo - La partita tra Pesaro e Torino si gioca stasera a Forlì. In palio l'avversaria della Fortitudo per il secondo turno al PalaDozza. 🔗msn.com

Reale Mutua Torino: contro Pesaro gara da dentro o fuori - La Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare in campo per l’inizio della fase più calda della stagione. Domani, sabato 3 maggio, alle ore 19.00, andrà in scena la sfida contro la Carpegna Prosciutt ... 🔗tuttosport.com

Basket Torino: aggiornamento sul primo turno di play-in con Pesaro - Reale Mutua Basket Torino informa che la FIP, tramite comunicazione ufficiale inviata questa mattina alle società, ha disposto lo spostamento del primo turno di Play-In in trasferta contro la Carpegna ... 🔗tuttosport.com