Pesaro arrestato con hashish e taglierino alla stazione | un anno di carcere e divieto di

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, arrestato con hashish e taglierino alla stazione: un anno di carcere e divieto di Pesaro, sabato 3 maggio 2025 - Controlli sempre più serrati a Pesaro. I carabinieri hanno arrestato un uomo per spaccio, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria, area già sotto osservazione per episodi di degrado e microcriminalità. L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine. Fermato durante un’operazione congiunta tra la stazione Carabinieri locale e la Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e di un taglierino. Nel tentativo di evitare il controllo, ha provato a fuggire aggredendo i militari con spintoni, ma è stato bloccato e portato in caserma. 🔗 , sabato 3 maggio 2025 - Controlli sempre più serrati a. I carabinieri hun uomo per spaccio, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri nei pressi dellaferroviaria, area già sotto osservazione per episodi di degrado e microcriminalità. L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine. Fermato durante un’operazione congiunta tra laCarabinieri locale e la Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e di un. Nel tentativo di evitare il controllo, ha provato a fuggire aggredendo i militari con spintoni, ma è stato bloccato e portato in caserma. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Fermato sull’autostrada a Pesaro con 20 kg di hashish nel bagagliaio: giovane arrestato dalla Polizia - Un giovane è stato arrestato per traffico di droga lungo l'autostrada pesarese. Fermato con 20 kg di hashish in auto. 🔗notizie.virgilio.it

Fermato in via Milazzo, aveva con se dell'hashish ed era ricercato: 37enne arrestato - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 37enne di origine tunisina, destinatario di un ordine di carcerazione per precedenti condanne per 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday L'uomo, che risiede a Bologna ed è... 🔗bolognatoday.it

Hashish nascosto nelle bombole del gas: 70enne arrestato sulla A1 dalla Polizia di Stato - Viaggiava verso sud con un carico di oltre 45 chili di hashish nascosti nelle bombole del gas della sua auto: un uomo di 70 anni, cittadino italiano con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Arezzo nel pomeriggio di venerdì scorso. Erano circa le 16 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nei consueti controlli sull’autostrada A1, ha fermato per un controllo una Fiat Multipla. 🔗lortica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pesaro, arrestato con hashish e taglierino alla stazione: un anno di carcere e divieto di; Hashish e taglierino in tasca aggredisce i carabinieri, arrestato pusher senza fissa dimora; Pesaro, con la droga davanti alla stazione: arrestato; Pesaro, spaccio di droga al Miralfiore. Arrestato cittadino straniero senza fissa dimora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pesaro, arrestato con hashish e taglierino alla stazione: un anno di carcere e divieto di - Un cittadino straniero senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri. Ha reagito con violenza. Ha tentato la fuga aggredendo i militari. Per lui condanna con direttissima: un anno di carcere e ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Pesaro, trovato con 20 dosi di hashish nelle mutande: arrestato. Task force contro pusher e vandali di largo Micciché e piazzale Matteotti - PESARO Le dosi di hashish nelle mutande, arrestato dagli agenti in borghese della squadra mobile della Questura di Pesaro. Pomeriggio di controlli interforze nei luoghi dello spaccio e dei ... 🔗msn.com

Arrestato con 20 chili di hashish nel bagagliaio - Fermato dalla agenti della Polizia Stradale di Fano. Giovane aveva 200 panetti di hashish nel bagagliaio della macchina ... 🔗ilmetauro.it