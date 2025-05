Perugia punta a diventare Capitale Italiana del Libro | il sindaco Ferdinandi lancia la candidatura dalla Fontana Maggiore

© Laprimapagina.it - Perugia punta a diventare Capitale Italiana del Libro: il sindaco Ferdinandi lancia la candidatura dalla Fontana Maggiore lanciare un messaggio forte. È con questo spirito che oggi, attorno alla Fontana Maggiore, sono stati distribuiti gratuitamente quasi duemila libri, donati da privati cittadini, associazioni e piccoli editori. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, ha riscosso grande partecipazione e ha rappresentato un'occasione simbolica per ribadire l'importanza della cultura come motore di sviluppo e identità. Da qui la proposta di Perugia Capitale Italiana del Libro.«Leggere è un gesto vitale, come bere acqua. E i libri, per me, sono sempre stati compagni di vita», ha dichiarato il sindaco Vittoria Ferdinandi, annunciando ufficialmente l'avvio del percorso amministrativo per candidare Perugia a Capitale Italiana del Libro. «La cultura è la nostra forza, la nostra radice, il nostro futuro», ha aggiunto.

