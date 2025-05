Perugia provoca un incidente e poi aggredisce i poliziotti e l' infermiere del 118 che tenta di curarlo

© Perugiatoday.it - Perugia, provoca un incidente e poi aggredisce i poliziotti e l'infermiere del 118 che tenta di curarlo provoca un incidente e poi aggredisce i poliziotti e l'infermiere del 118 che tenta di curarlo. È successo a Perugia, a Ponte Valleceppi, nella serata di venerdì 2 maggio, lungo strada Tiberina Nord. La polizia ha arrestato un 46enne, cittadino italiano, per il reato di resistenza e minacce a. 🔗 une poie l'del 118 chedi. È successo a, a Ponte Valleceppi, nella serata di venerdì 2 maggio, lungo strada Tiberina Nord. La polizia ha arrestato un 46enne, cittadino italiano, per il reato di resistenza e minacce a. 🔗 Perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Provoca un incidente, ma si dà alla fuga: denunciato e multato dopo un mese - Provoca un incidente e si dà alla fuga, ma viene beccato dalla Polizia Municipale e denunciato. E’ quanto accaduto a Casapulla, con le indagini innescate dopo un sinistro agli inizi di marzo in via Bambini di Sarajevo. L’incidente è avvenuto il 9 marzo scorso, intorno alle 14:30: lo schianto... 🔗casertanews.it

Frena ma l’auto accelera e provoca un incidente, esposto alla Procura di Napoli - La denuncia di un manager dopo l’incidente: la sua auto, un suv di una marca e dotato di un sofisticato sistema anticollisione, invece di frenare ha accelerato. Ha provocato un tamponamento perché la sua auto, un suv di una marca piuttosto nota e dotato di un sofisticato sistema anticollisione, “invece di frenare ha accelerato”. E’ […] 🔗2anews.it

Autobus di linea sbanda e si ribalta nella scarpata, spaventoso incidente a Perugia - Lo schianto è avvenuto nel primissimo pomeriggio di venerdì 21 febbraio in località Pietralunga, vicino Gubbio, e non ha fatto vittime né feriti gravi. Il mezzo ha urtato anche una linea elettrica facendola cadere senza però tranciare i cavi ed è finito a pochi metri da alcuni edifici e case.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Perugia, provoca un incidente e poi aggredisce i poliziotti e l'infermiere del 118 che tenta di curarlo; Perugia, provoca un incidente e poi aggredisce i poliziotti e l'infermiere del 118 che tenta di curarlo; Provoca incidente e aggredisce operatore sanitario: arrestato; Provoca un incidente e poi aggredisce l’operatore sanitario e gli agenti: arrestato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Provoca incidente e aggredisce operatore sanitario: arrestato - Un 46enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, dopo che l’uomo aveva aggredito anche gli agenti di Polizia intervenuti ... 🔗iltamtam.it

Follia in strada dopo un incidente, infermiere del 118 aggredito durante il soccorso - La denuncia dell'Ordine di Perugia: "Trend preoccupante: servono misure urgenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Nel 2024, in Umbria, sono stati registrati 207 episodi violenti" ... 🔗msn.com

Aggredisce la compagna e poi simula un incidente stradale - (ANSA) - FRATTA TODINA (PERUGIA), 21 MAR - Avrebbe aggredito violentemete la compagna, simulando poi un incidente stradale ... personali gravissime aggravate provocate alla compagna, 49enne ... 🔗msn.com