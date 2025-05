Perugia domina il quarto set | si decide al tie break

© Ilpiacenza.it - Perugia domina il quarto set: si decide al tie break

Vada coem vada, questo è l'ultimo incontro della stagione al PalaBanca, e i ragazzi di coach Travica entrano piuttosto carichi in campo, anche per via. 🔗 Atto finale per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che scende in campo per gara due della finale 3° posto dopo aver perso il primo match a.

LIVE Civitanova-Perugia 2-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i marchigiani vincono il quarto set, si va al tie break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Mano out Chinenyeze! E si va al tie break! 2-2 24-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 24-20 Primo tempo Solè 24-19 Murooooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 23-19 Mano out Loeppky da zona 4 22-19 Errore al servizio Civitanova 22-18 Murooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooo 21-18 Errore al servizio Perugia 20-18 Out l’attacco di Loeppky da zona 4 20-17 Lagundzjia attacco difficilissimo da zona 2 con palla che arriva dietro. 🔗oasport.it

Perugia, Michele Riondino sul set in piazza Matteotti per le riprese del nuovo film di Francesca Archibugi - Fermo sulla bicicletta, con una sigaretta tra le labbra, l’attore Michele Riondino attende il ciak accanto alla regista Francesca Archibugi. È un pomeriggio di primavera anticipata e piazza Matteotti brilla, è stata appena ripulita per la scena. La gente, incuriosita, si ferma a osservare. Il... 🔗perugiatoday.it

Volley femminile, Conegliano trema un set con Novara e poi domina gara-3 della semifinale scudetto - Conegliano ha sconfitto Novara per 3-1 (16-25; 25-18; 25-11; 25-15) nella gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile, portandosi così sul 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia hanno lasciato sfogare le piemontesi nel primo set di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e poi hanno messo il turbo, dominando i successivi parziali con grande disinvoltura e tornando a ruggire dopo le fatiche di otto giorni fa. 🔗oasport.it

Monza senza scampo: Perugia fa il bis e va alle Final Four di Champions League - Perugia ha poi dominato il terzo set ... Perugia con il sestetto totalmente cambiato ha conquistato il quarto set (31-29) con il punto finale messo a terra da Ishikawa (Mvp). 🔗gazzetta.it

Pallavolo SL Finale 3.posto – Sir Susa Vim Perugia ritrova il successo: 3-1 a Piacenza, ma con luci e ombre - La Sir Susa Vim Perugia torna alla vittoria, superando 3-1 (37-35, 25-18, 19-25, 25-18) la Gas Sales Bluenergy Piacenza in gara 1 della finale per il terzo posto, valida per la qualificazione alla Cha ... 🔗ivolleymagazine.it

Civitanova completa la rimonta, batte ancora Perugia ed è in finale con Trento - La squadra di Medei, che era sotto 2-0 nella serie, si impone al PalaBarton. Ora l'epilogo contro Michieletto e compagni ... 🔗gazzetta.it