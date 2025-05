Perugia assalta una casa | ladro catturato dai carabinieri

Tenta la razzia in una casa, ma finisce in manette. È successo a Perugia dove i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di origine greca, per furto in abitazione. Tutto è cominciato con la chiamata al 112 - il numero unico per le emergenze - da parte del proprietario di.

