Persona soccorsa nella cava La Protezione civile fa le prove

© Ilgiorno.it - Persona soccorsa nella cava. La Protezione civile fa le prove nella giornata di giovedì la cava del parco Nord ha ospitato un’esercitazione di Vigili del fuoco, Protezione civile e Croce rossa. Il guasto a una cabina elettrica e il soccorso a una Persona finita in acqua: queste le situazioni che sono state simulate nel laghetto e nell’area circostante, dove l’iniziativa è rimasta in programma dalle 9 alle 13 con l’impiego di uomini e mezzi di soccorso. Nei giorni precedenti l’esercitazione, il Comune di San Giuliano aveva diramato una comunicazione alla cittadinanza, invitandola a non allarmarsi, qualora avesse udito suoni - primo fra tutti quello delle sirene - legati all’utilizzo di veicoli di emergenza. L’iniziativa aveva l’obiettivo di testare la capacità d’azione delle squadre di soccorso in caso di emergenza.A.Z. 🔗 giornata di giovedì ladel parco Nord ha ospitato un’esercitazione di Vigili del fuoco,e Croce rossa. Il guasto a una cabina elettrica e il soccorso a unafinita in acqua: queste le situazioni che sono state simulate nel laghetto e nell’area circostante, dove l’iniziativa è rimasta in programma dalle 9 alle 13 con l’impiego di uomini e mezzi di soccorso. Nei giorni precedenti l’esercitazione, il Comune di San Giuliano aveva diramato una comunicazione alla cittadinanza, invitandola a non allarmarsi, qualora avesse udito suoni - primo fra tutti quello delle sirene - legati all’utilizzo di veicoli di emergenza. L’iniziativa aveva l’obiettivo di testare la capacità d’azione delle squadre di soccorso in caso di emergenza.A.Z. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Controlli serrati della polizia locale sui mezzi Atm: soccorsa una persona minacciata con un coltello - Nella giornata di oggi la polizia locale di Milano ha effettuato una serie di controlli su diverse linee di superficie e metropolitane, con l'ausilio delle unità cinofile. L'operazione ha coinvolto 16 mezzi di superficie, tra cui le linee 90, 91 e 87, e diverse stazioni della metropolitana, tra... 🔗milanotoday.it

Maltempo, strade allagate dalla pioggia incessante tra Venezia, Pordenone e Udine. Soccorsa una persona all'interno di un'auto bloccata dall'acqua - Il maltempo torna a creare disagi nella zona del Veneto orientale e nella Destra Tagliamento ma anche in provincia di Udine. In particolare, a Pramaggiore, diverse strade risultano allagate e in... 🔗ilgazzettino.it

Pomezia, incendio nel centro commerciale Cavour: soccorsa una persona - Un incendio è divampato dentro il centro commerciale Cavour a Pomezia, in provincia di Roma. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un grande negozio di abbigliamento di proprietà cinese, nello store di via Cavour. Il denso fumo ha invaso diverse attività adiacenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso una persona a seguito dell'inalazione di fumo. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Persona soccorsa nella cava. La Protezione civile fa le prove; Conclusa l’esercitazione “Isola d’Ischia”; Cava de' Tirreni: paura al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Incoronata dell'Olmo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Protezione Civile: gestione comune per i comuni di Cava, Vietri e Cetara - È stato sottoscritto stamattina dai primi cittadini di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e di Cetara Fortunato Della Monica il protocollo d’Intesa per ... 🔗msn.com