Perotti debutta in Prima Categoria il racconto del presidente del Vesta a CM | "Avevamo fatto una scommessa"

Diego Perotti torna in campo: è un giocatore del Vesta in Prima Categoria laziale - Dalla Serie A alla Prima Categoria. Diego Perotti (1988) non ha ancora detto definitivamente stop alla sua carriera da calciatore e infatti l’ex attaccante della Roma è tornato in campo lontano dai grandi riflettori. El Monito, 160 presenze in Serie A e 19 in Champions League, ha debuttato... 🔗romatoday.it

Prima Categoria / Parità al “Montenovo” nel recupero: Real Cameranese-Montemarciano finisce 1-1 - Succede tutto nella ripresa, con Magini che risponde ad Anconetani. Tornano a fare punti i rossoneri di Pantalone dopo 6 sconfitte di fila, il Montemarciano è terzo da solo, ma a -5 dall’Ostra CAMERANO, 1° aprile 2025 – Real Cameranese e Montemarciano non si fanno male e pareggiano al “Montenovo”. Finisce 1-1, infatti, il recupero della 25^ giornata del girone B di Prima Categoria, con il match che fu rinviato per via della scomparsa del presidente del Camerano Trozzi. 🔗.com

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, il programma e gli arbitri della 28^ giornata - In Prima B la Castelfrettese potrebbe volare in Promozione con una vittoria o un pareggio con un 1-X dell’Ostra a Montemarciano. Scontro play-off tra Borghetto e Olimpia Marzocca, sfide salvezza San Biagio-Castelleonese e Castelbellino-Sampaolese. In Seconda, il Le Torri Castelplanio potrebbe vincere il campionato se il Cupramontana perde, anche il Loreto a un passo dal trionfo VALLESINA, 11 aprile 2025 – Sarà giornata di verdetti la 28^ in Prima e Seconda Categoria? Potrebbe arriva la promozione, infatti, per Castelfrettese in Prima B, Le Torri Castelplanio in Seconda C e Loreto in Seconda ... 🔗.com

