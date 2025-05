Perde il controllo della moto passeggero contro il guard rail

© Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo della moto, passeggero contro il guard rail passeggero di una moto che ha sbandato sbalzandolo contro il guard rail. Il giovane è in gravi condizioni ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale che, oltre a eseguire i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ha sottoposto il conducente della ‘due ruote’ all’alcol test.Ma facciamo un passo indietro. L’allarme da Malborghetto è scattato intorno alle 21.30 della sera del primo maggio. La moto sulla quale viaggiava l’adolescente, condotta dal compagno della madre del giovane, stava percorrendo via dei Calzolai. All’improvviso, forse all’altezza di un dosso, il centauro ha perso il controllo della motocicletta che ha sbandato violentemente, scaraventando il ragazzo contro la barriera di metallo a bordo strada. 🔗 È una tragedia sfiorata quella che si è consumata giovedì sera in via dei Calzolai, all’altezza di Malborghetto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 14 anni,di unache ha sbandato sbalzandoloil. Il giovane è in gravi condizioni ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti da partepolizia locale che, oltre a eseguire i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ha sottoposto il conducente‘due ruote’ all’alcol test.Ma facciamo un passo indietro. L’allarme da Malborghetto è scattato intorno alle 21.30sera del primo maggio. Lasulla quale viaggiava l’adolescente, condotta dal compagnomadre del giovane, stava percorrendo via dei Calzolai. All’improvviso, forse all’altezza di un dosso, il centauro ha perso ilcicletta che ha sbandato violentemente, scaraventando il ragazzola barriera di metallo a bordo strada. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

